استخدام عقار محدد أثناء الحمل هل يزيد مخاطر الإصابة بالتوحد؟

يستعد وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، لإصدار تقرير رسمي خلال الأسابيع القادمة يشير إلى احتمال وجود علاقة بين استخدام عقار «تايلينول» (الباراسيتامول/‏‏أسيتامينوفين) أثناء الحمل وزيادة مخاطر إصابة الأطفال بالتوحد، وفقًا لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال». وأوضحت الصحيفة، أن التقرير سيشير أيضًا إلى انخفاض مستويات حمض الفوليك والأسيتامينوفين أثناء الحمل كأسباب محتملة، وأن حمض الفولينيك (ليوكوفورين) قد يشكّل علاجًا مساعدًا لتخفيف الأعراض لدى بعض الحالات. وأثار الإعلان المرتقب جدلاً واسعًا انعكس على الأسواق المالية، حيث هبط سهم شركة «كينفيو» المالكة لعلامة «تايلينول» بنسبة 16% قبل أن يستقر على انخفاض يقارب 10%. وذكرت الصحيفة، أن الجدل العلمي ليس جديدًا، فقد أظهرت دراسات صغيرة وجود ارتباط، بينما خلصت دراسة سويدية واسعة شملت بيانات أكثر من 2.4 مليون طفل إلى عدم وجود علاقة سببية. ويرى خبراء أن عوامل أخرى مثل الخلفيات الجينية والظروف الصحية للأم تظل مؤثرة، ما يجعل الحسم بعيدًا حتى الآن.