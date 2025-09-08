توسعة مسجد تشعل جدلاً أمريكياً.. بعد انسحاب جهات حكومية من التسوية

أثار انسحاب مدينة أوستر باي من اتفاق تسوية مع مسجد الباقي في بيثبيج بلونغ آيلاند جدلاً واسعاً بعد سنوات من النزاع القانوني والاعتراضات المجتمعية، بما في ذلك موجات من الخطاب المعادي للمسلمين.

تفاصيل النزاع

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن المسجد تأسس عام 1998 بعد تحويل مبنى بيتزا قديم، وتسعى إدارته إلى هدم مبنيين قديمين وبناء هيكل ثلاثي الطوابق لتلبية احتياجات المصلين، بما في ذلك مرافق للوضوء، ومساحة للأنشطة التعليمية وبرامج الأطفال.

ورغم حصول المسجد على موافقات بيئية وتنظيمية، فرضت المدينة قانوناً جديداً يشترط توفير 155 موقف سيارات، وهو ما يعتبر أكثر بكثير من المقترح الأصلي، ما أعاق تقدم المشروع.

ردود الفعل المجتمعية

على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن التوسعة لن تؤثر على حركة المرور أو السلامة العامة، شنت بعض أصوات المجتمع هجمات على المشروع، مشيرة إلى المخاوف المرورية وبعض التعليقات ذات دوافع دينية أو عرقية.

وقال محامو المسجد: «هناك موجة جديدة من التحريض المعادي للمسلمين».

ورفع القائمون على المسجد دعوى قضائية في يناير 2025، وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المدينة عاملت المسجد بشكل مختلف عن المؤسسات غير الدينية مثل المكتبات والمسارح، معتبرةً أن قوانين المواقف كانت أكثر صرامة على أماكن العبادة.

الخطوة القادمة

وستُستأنف القضية في المحكمة الفيدرالية في سنترال إيسليب في نيويورك يوم 27 أكتوبر القادم، وسط توقعات بأن يقر القضاء بحق المسجد في متابعة مشروعه.

وقال أحد المصلين في المسجد الواقع في بيثبيج: «نحن أعضاء في هذه المدينة بقدر ما هم بيثبيجيون. ونأمل أن تحكم العدالة لصالح مسجدنا».