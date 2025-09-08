«الماتشا» بين الفوائد والمخاطر.. هل يؤثر على صحة الشعر؟

أصبح شاي الماتشا الياباني من أبرز المشروبات الصحية الرائجة عالميًا، إذ يصفه الكثيرون بأنه مصدر غني بمضادات الأكسدة وفوائد تعزيز المناعة والطاقة. لكن شعبيته الواسعة ترافقت أخيرا مع جدل حول تأثيره على تساقط الشعر، بعد أن زعمت سيدة أعمال متخصصة في العناية بالبشرة أنها لاحظت فقدان شعرها إثر الإفراط في تناوله، وفق ما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

رأي خبراء التغذية

الخبير البريطاني في التغذية روب هوبسون، والمتحدث باسم شركة Bio-Kult للمكملات الغذائية، أوضح أن الماتشا لا يسبب تساقط الشعر بشكل مباشر، لكنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مركبات التانينات مقارنة بالشاي التقليدي. وقد تعيق هذه المركبات امتصاص الحديد النباتي عند تناولها بكميات كبيرة، وهو ما يشكّل خطراً خصوصا على الأشخاص الأكثر عرضة لنقص الحديد مثل النباتيين والنساء الحوامل أو اللواتي في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

وأكد هوبسون أن الحل يكمن في تناول الماتشا باعتدال، مع شربه بعيدًا عن الوجبات الغنية بالحديد، ودعم النظام الغذائي بأطعمة غنية بفيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد.

الفوائد المثبتة علمياً

أبحاث نشرتها مجلات التغذية أكدت أن الماتشا غني بمركبات EGCG (Epigallocatechin gallate)، وهي مضادات أكسدة تساعد على:

حماية الخلايا من الالتهابات.

تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تحسين التمثيل الغذائي.

دعم صحة بصيلات الشعر ونموها الطبيعي.

المخاطر المحتملة عند الإفراط

يحذر خبراء التغذية من أن الإفراط في استهلاك الماتشا قد يؤدي إلى:

الأرق واضطرابات النوم بسبب الكافيين.

مشكلات هضمية أو عصبية مثل التوتر والارتجاف.

زيادة طفيفة في احتمال تكوّن حصى الكلى نتيجة الأوكسالات، وإن كان ذلك نادراً.

الخلاصة

بحسب خبراء التغذية، فإن شاي الماتشا يظل مشروباً صحياً عند تناوله باعتدال، ولا يؤدي إلى تساقط الشعر الدائم، وإنما قد يسبب تساقطاً مؤقتاً مرتبطاً بسوء امتصاص الحديد، وهو أمر يمكن تلافيه عبر نظام غذائي متوازن.