الغيرة تتحول إلى جريمة.. شابة تقتل خطيبها بسبب هاتفه

هزت جريمة صادمة الرأي العام في البرازيل، بعدما أقدمت شابة من مدينة فورموزا دو ريو بريتو على طعن خطيبها حتى الموت إثر خلاف اندلع بينهما بسبب هاتفه المحمول.

وقالت الشرطة البرازيلية إن الحادثة وقعت حين تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن إصابة الشاب جوناس فيريرا نونيس (32 عاماً) بطعنة قاتلة في صدره. وعلى الرغم من نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه بعد وقت قصير.

مطاردة واعتراف صادم وأوضحت السلطات أن المشتبه بها هي خطيبته كليديان ألفيس فيريرا (20 عاماً)، التي لاذت بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، قبل أن يتم تعقبها والقبض عليها في منزل أحد أقاربها بمدينة باريراس، التي تبعد أكثر من ساعتين بالسيارة عن موقع الحادثة.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها فقدت أعصابها بعدما رفض الضحية السماح لها بتفقد رسائل تطبيق المراسلة في هاتفه، لتقدم على فعلتها المروعة. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة ملابسات القضية.