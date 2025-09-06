اليابان.. أول ذكر بالعائلة الإمبراطورية يصل لسن الرشد

أصبح الأمير الياباني هيساهيتو هو أول ذكر في العائلة الإمبراطورية يصل إلى سن الرشد في 40 عاماً، وقد يكون الأخير أيضاً.

وتعد طقوس القصر للاعتراف رسمياً بهيساهيتو شخصاً راشداً، اليوم السبت، بمثابة تذكير بالتوقعات القاتمة لأقدم ملكية في العالم. ويرجع الكثير من هذا الوضع إلى سياسة خلافة الذكور فقط وتناقص أعدادهم.

وهيساهيتو هو الثاني في ترتيب عرش الأقحوان (إمبراطور اليابان)، ومن المرجح أن يصبح إمبراطوراً يوماً ما. وبعده، لم يتبق أحد، ليترك العائلة الإمبراطورية مع معضلة بشأن ما إذا كان يتعين عليهم أن يتراجعوا عن حكم صادر في القرن التاسع عشر ألغى الخلافة النسائية.

ولد هيساهيتو في 6 سبتمبر (أيلول) 2006، وهو الابن الوحيد لولي العهد أكيشينو، وريث العرش وزوجته وليه العهد الأميرة كيكو. ولديه شقيقتان أكبر سنا، وهما الأميرة كاكو المحبوبة، والأميرة السابقة ماكو، والتي تطلب زواجها من شخص من خارج العائلة الإمبراطوية أن تتخلى عن وضعها الإمبراطوري.

وتقام طقوس بلوغ هيساهيتو سن الرشد بعد عام من بلوغه سن 18 عاماً، إذ أصبح راشداً قانونياً حينها، لأنه كان يريد التركيز على امتحانات القبول بالجامعة.