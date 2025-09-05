مصرع 15 شخصاً في سقوط حافلة سياحية وسط سريلانكا

لقي 15 شخصا مصرعهم إثر سقوط حافلة سياحية تقل نحو ثلاثين راكبا في منحدر على طريق جبلي وسط سريلانكا.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة اصطدمت بمركبة أخرى قبل أن تسقط في واد عميق بمنطقة إيلا الواقعة على بعد 130 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو، في حادثة لم تحدد أسبابها بعد.

وبينت السلطات المحلية أن الضحايا هم 14 راكبا من السياح المحليين بالإضافة إلى سائق الحافلة، كما أسفرت الحادثة عن إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتعد هذه الحادثة الأكثر حصدا للأرواح على طرقات سريلانكا منذ مايو الماضي، حينما سقطت حافلة في واد بمنطقة كوتمالي في وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع 23 شخصا.

وتسجل سريلانكا سنويا نحو ثلاثة آلاف وفاة نتيجة حوادث المرور على الطرقات.