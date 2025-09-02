الأزمات المالية تزيد اضطرابات الأكل لدى المراهقين

أظهرت دراسة حديثة، أن الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية ترفع بشكل ملحوظ احتمالية إصابة المراهقين باضطرابات الأكل، لتضيف بُعدًا اجتماعيًا جديدًا لمسببات هذه المشكلات الصحية. وبحسب ما جاء في دراسة أُجريت في بريطانيا ونشرتها الدورية العلمية «شبكة جاما المفتوحة»، فإن المراهقين المنتمين لأسر تعاني من صعوبات مالية يصبحون أكثر عرضة لتبني سلوكيات غذائية مضطربة، مثل الإفراط في تناول الطعام أو الامتناع المتكرر عنه. وأوضحت النتائج، أن كل زيادة في شدة الضائقة المالية ترتبط بارتفاع معدل الاضطرابات بنسبة تصل إلى 6%، بينما يلعب المستوى التعليمي المنخفض للوالدين دورًا إضافيًا في تعزيز المخاطر. كما كشفت الدراسة، أن هذه الفئات قد تعاني من صورة سلبية عن الجسد، وشعور دائم بعدم الرضا عن المظهر. ويشير الباحثون إلى أن الدعم النفسي والتدخل المبكر يمكن أن يحدا من تفاقم هذه الحالات، مما يبرز الحاجة إلى إدراج الصحة النفسية والغذائية ضمن خطط الرعاية الاجتماعية.