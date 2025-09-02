منشور خطبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحطم رقماً قياسياً

أحدث إعلان خطبة النجمة العالمية تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، موجة تفاعل غير مسبوقة على منصة «إنستغرام»، إذ حطم منشورهما المشترك الأرقام القياسية ليتحول إلى واحد من أكثر المنشورات تداولاً عالمياً. المنشور الذي حمل صورة للثنائي مع خاتم الخطبة تخطى حاجز 35 مليون «إعجاب»، خلال أقل من ستّ ساعات، إلى جانب أكثر من مليون «إعادة نشر»، ما جعله يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر المنشورات إعجاباً في تاريخ المنصة. ويرى المراقبون، أن قوة تأثير سويفت وجماهيرها حول العالم، إلى جانب شعبية كيلسي في الساحة الرياضية، شكّلا معاً قوة رقمية عابرة للحدود. وقد غصّت منصات التواصل بالتعليقات المهنئة والمقاطع المعبرة عن مشاعر الفرح ودعم هذه الخطوة، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام العالمية، التي وصفت الحدث بأنه لحظة تجمع بين الرياضة والموسيقى في مشهد واحد. ويعكس هذا الرقم القياسي الجديد حضور سويفت كواحدة من أقوى الشخصيات في الإعلام الرقمي، وامتداد نفوذها إلى أبعد من الموسيقى، ليصل إلى تشكيل ظواهر اجتماعية وثقافية مؤثرة.