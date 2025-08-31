أمل جديد لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم بحلول 2026

كشفت تجربة سريرية متقدمة عن دواء جديد، بإمكانه تغيير قواعد علاج ارتفاع ضغط الدم لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة والعالم. الدواء، المسمى «باكسدروستات»، وُصف بأنه انتصار علمي لأنه يستهدف السبب الجذري لارتفاع ضغط الدم بدلاً من مجرد معالجة أعراضه.

ويعاني حوالى 14 مليون شخص في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، لكن نصفهم لا يستجيبون للعلاجات التقليدية، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وأمراض الكلى، والوفاة المبكرة.

أُجريت التجربة العالمية «BaxHTN»، بقيادة البروفيسور بريان ويليامز من جامعة كلية لندن ورئيس الشؤون الطبية في مؤسسة القلب البريطانية، وشملت 800 مريض في 214 عيادة حول العالم، وبعد 12 أسبوعاً، أظهر المرضى الذين تناولوا باكسدروستات انخفاضاً في ضغط الدم بنحو 9-10 ملم زئبق مقارنة بمجموعة العلاج الوهمي.

هذا الانخفاض وفقاً لدراسات سابقة، قد يقلل من مخاطر أمراض القلب التاجية بنسبة 17%، والسكتات الدماغية بنسبة 27%، وفشل القلب بنسبة 28%، والوفاة بنسبة 13%.

وحقق حوالى 40% من المرضى الذين تناولوا الدواء مستويات ضغط دم صحية، مقارنة بأقل من 20% في مجموعة العلاج الوهمي، دون ظهور أي مشكلات أمان غير متوقعة.

ويعمل «باكسدروستات»، الذي طورته شركة أسترازينيكا، عن طريق تثبيط إنتاج هرمون الألدوستيرون، الذي ينظم توازن الملح والماء في الجسم، إذ إن إنتاج الألدوستيرون الزائد يؤدي إلى احتباس الملح والماء، ما يرفع ضغط الدم.

وعلى عكس الأدوية التقليدية التي تمنع عمل الألدوستيرون، يمنع باكسدروستات إنتاجه مباشرة، ما يوفر علاجاً أكثر فعالية.

وقال البروفيسور بريان ويليامز: «لم أرَ قط انخفاضات في ضغط الدم بهذا الحجم مع دواء، هذا الدواء قد يكون ثورياً لأنه يستهدف الآلية الأساسية، ما يقلل من مخاطر أمراض القلب، والسكتات الدماغية، والكلى، وربما الخرف».

ومن المتوقع أن تتقدم «أسترازينيكا» بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية هذا العام، ما قد يجعل الدواء متاحاً في النظام الصحي الوطني (NHS) بحلول العام القادم.

ويُقدر أن الدواء قد يفيد ما يصل إلى 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة ونصف مليار شخص عالمياً.