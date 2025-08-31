فوضى في سيدني.. الشرطة تعتقل 3 أشخاص بعد مطاردة عنيفة

في عملية سريعة وحاسمة، تمكنت الشرطة الأسترالية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بعد مطاردة عنيفة أعقبت جريمة اقتحام منزل في إحدى ضواحي سيدني.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة بلاغًا عن قيام مجموعة من الأشخاص باقتحام منزل وملاحقة آخرين بداخله. وفور وصول فرق الأمن، حاول المشتبه بهم الفرار، مما أدى إلى مطاردة مثيرة انتهت بالقبض عليهم.

وبحسب بيان رسمي صادر عن شرطة سيدني فقد تم توجيه تهم عدة للمتهمين، شملت إعاقة عمل الشرطة وحيازة أسلحة والاعتداء على ممتلكات خاصة. وتستمر التحقيقات حالياً لمعرفة الدوافع الكاملة وراء الجريمة، وما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص متورطين في الحادثة التي أثارت حالة من الفزع بين السكان.