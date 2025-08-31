محكمة روسية: السجن 15 عاماً لرجل قتل زوجته بـ12 رصاصة

أصدرت محكمة في شرق روسيا (قرب الحدود مع الصين) حكماً بالسجن 15 عاماً بحق رجل (32 عاما) بعد إدانته بقتل زوجته السابقة بطريقة مروّعة، إذ أطلق عليها النار 12 مرة في الشارع، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وكشفت التحقيقات أن العلاقة بين الزوجين كانت متوترة منذ فترة طويلة، إذ عاشا منفصلين وسط خلافات متكررة. وفي مساء السادس من أكتوبر الماضي، تعقّب المتهم زوجته البالغة من العمر 31 عاماً، قبل أن يواجهها حاملاً سلاحاً نارياً معدّلاً ويطلق عليها وابلاً من الرصاص.

وألقت الشرطة القبض على الجاني فور وقوع الحادثة، فيما أكدت تقارير خبراء الأسلحة أن المسدس المستخدم جرى تعديله من سلاح صوتي إلى سلاح قاتل. كما وثقت كاميرات المراقبة لحظة الجريمة، إلى جانب شهادات شهود العيان.

وبعد تحقيقات استمرت أشهر عدة، أدانت المحكمة المتهم بجريمتي القتل العمد وحيازة سلاح وذخيرة غير قانونية، لتقضي بسجنه في مستعمرة عقابية مشددة لمدة 15 عاماً.

وأعادت القضية تسليط الضوء على العنف الأسري في روسيا، الذي يثير قلقاً متزايداً لدى منظمات حقوقية محلية ودولية.