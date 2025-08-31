قطار بولندي يدهس سيارة اخترقت الحاجز

شهدت بولندا حادثة مروّعة على خط السكك الحديدية الرابط بين غرانوو وستشيف غرب البلاد، بعدما اصطدم قطار ركاب بسيارة توقفت بشكل مفاجئ فوق القضبان.

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن الحادثة وقعت حين اقتحمت سيارة فضية من نوع أوبل الحاجز الحديدي عند معبر سكة حديدية، رغم نزول الأذرع التحذيرية وتفعيل الإشارات المرئية والصوتية.

وتوقفت السيارة في وضع حرج مباشرة فوق القضبان، قبل أن يرتطم بها قطار أحمر كان متجهاً من بوزنان إلى وولشتيـن، ما أدى إلى تحطم المركبة وتناثر حطامها على جانبي السكة، كما تعرض القطار لأضرار في مقدمته وانكسر أحد الحواجز بالكامل.

ووفق ما أظهرته كاميرات المراقبة، فإن السائق لم يحاول التراجع أو التقدّم لتفادي الاصطدام. وقد نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح متوسطة، بينما بقي القطار متوقفاً لساعات طويلة إلى حين استكمال أعمال الإنقاذ وإزالة الركام.

وأكدت الشركة المشغلة أن نظام التحذير الآلي كان يعمل بكفاءة تامة، وأشارت إلى أن تجاهل السائق للتعليمات هو السبب المباشر للحادثة، التي كان يمكن أن تتحوّل إلى كارثة أكبر لولا العناية الإلهية.