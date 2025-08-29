الموضة المستدامة تتصدر اهتمامات العلامات التجارية
أعلنت عدة علامات تجارية كبرى وصغرى في صناعة الأزياء عن برامج ومبادرات تهدف لتقليل الأثر البيئي الناتج عن إنتاج الملابس والإكسسوارات، وشملت هذه المبادرات استخدام مواد معاد تدويرها أو طبيعية بالكامل، اعتماد تقنيات صباغة تقلل استهلاك المياه والطاقة، وتحسين سلسلة الإمداد لتقليل النفايات والانبعاثات الكربونية.

هذه الخطوات تعكس وعيًا متزايدًا بين المستهلكين والمصممين بأهمية الاستدامة، وتسعى العلامات التجارية من خلالها لتقديم أزياء لا تقتصر على الجمال والأناقة فقط بل تراعي أيضًا المسؤولية البيئية والاجتماعية.

