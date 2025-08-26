مصريتان تديران مركزي تجميل دون مؤهلات أو تراخيص

شهدت محافظة البحيرة المصرية واقعة صادمة، بعدما ضبطت الأجهزة الرقابية مراكز طبية غير مرخصة تدار من قبل أشخاص لا يملكون أي مؤهلات لممارسة المهنة.

ففي مدينة دمنهور، قاد جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة حملة تفتيش مكثفة على عدد من المنشآت الطبية، أسفرت عن ضبط سيدة حاصلة فقط على شهادة الثانوية العامة كانت تنتحل صفة طبيبة أسنان وتدير مركزًا لعلاج وتجميل الأسنان، حيث كانت تمارس المهنة بشكل مخالف للقانون ودون أي مؤهل طبي.

كما ضبطت الحملة صيدلانية تدير مركزًا آخر متخصصًا في علاج الأمراض الجلدية وتجميل البشرة، لكنها لم تحصل على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وتم التحفظ على جميع الأجهزة والمعدات الطبية داخل المركزين، وإغلاقهما وتشميعهما بالكامل، مع إحالة القائمين عليهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مفاجئ لضبط أي مخالفات أو تجاوزات في المنشآت الطبية الخاصة. وشددت على أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة.