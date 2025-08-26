النظام الغذائي المتوسطي يقلّل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 31%

كشفت دراسة إسبانية واسعة النطاق أدلة قوية تؤكد أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي إلى جانب تقليل السعرات الحرارية وممارسة النشاط البدني بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 31%.

وشملت الدراسة، التي نشرت في دورية Annals of Internal Medicine، نحو 5,000 شخص تراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً، يعانون من السمنة أو متلازمة الأيض، دون تاريخ سابق مع السكري أو أمراض القلب. وتمت متابعة المشاركين على مدى ست سنوات، إذ تلقت مجموعة منهم إرشادات مكثفة من اختصاصيي تغذية حول النظام المتوسطي مع خطط لتقليل السعرات وممارسة المشي السريع 45 دقيقة يومياً إضافة إلى تمارين القوة والتوازن.

وأظهرت النتائج أن هذه المجموعة حققت انخفاضاً ملحوظاً في الوزن ومحيط الخصر، مقابل تغير طفيف لدى المجموعة التي اكتفت بالتوعية العامة حول النظام الغذائي المتوسطي. وكانت النتيجة الأبرز انخفاض خطر السكري بنسبة 31%، أي ما يعادل ثلاث حالات أقل لكل 100 شخص.

ويرتكز النظام الغذائي المتوسطي على استهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون إضافة إلى الأسماك، وهو ما يجعله غنياً بالألياف والدهون الصحية. ويرى الخبراء أن التأثير التراكمي بين الغذاء الصحي والنشاط البدني وفقدان الوزن المعتدل يفسر هذه النتيجة الإيجابية.

وأشارت الدراسة إلى أن نجاح التجربة ارتبط أيضاً بالدعم المستمر الذي تلقاه المشاركون من أخصائيي التغذية، ما ساعدهم على الالتزام بالعادات الصحية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تضيف دليلاً جديداً على أن تغييرات بسيطة في نمط الحياة قادرة على إحداث فارق طويل الأمد في الوقاية من الأمراض المزمنة، خصوصاً السكري.