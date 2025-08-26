مصر: القبض على «بلوغر» شهير بتهمة «غسل الأموال» والاتجار بالمخدرات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس (الإثنين) إلقاء القبض على «البلوغر» الشهير المعروف باسم «أوتاكا» خطيب صانعة المحتوى هدير عبدالرازق، بتهم تتعلق بغسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه، وترويج مقاطع فيديو تنتهك القيم المجتمعية.

وتم توقيف المتهم، وهو من سكان محافظة الجيزة ولديه سوابق جنائية، في إطار حملة أمنية مكثفة تستهدف مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتورطين في أنشطة غير مشروعة.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، أنشأ «أوتاكا» صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو تحتوي على محتوى ينتهك الآداب العامة وقيم المجتمع المصري، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما استخدم المتهم هذه الأرباح في شراء عقارات وسيارات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية وإضفاء الشرعية عليها من خلال صفقات وهمية.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط «أوتاكا» في أنشطة إجرامية أخرى تشمل الاتجار بالمخدرات.

وأثناء عملية القبض عُثر بحوزته على مواد مخدرة وأجهزة إلكترونية استخدمت لإدارة حساباته على مواقع التواصل، التي تجذب آلاف المتابعين من الشباب.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود الأمنية التي تقودها السلطات المصرية لمكافحة غسل الأموال، إذ رصدت التحقيقات تورط عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي في استغلال شهرتهم لتحقيق مكاسب غير قانونية عبر إعلانات صورية، وإنشاء شركات وهمية، وصفقات تسويقية مضللة.

وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات مع عشرة متهمين آخرين من المشاهير، تم توقيفهم في قضايا مماثلة، وعُثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية غير مرخصة.