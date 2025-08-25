شجار نسائي في كرنفال نوتينغ هيل.. واعتقال 140 شخصاً

شهد كرنفال نوتينغ هيل في لندن مشهداً صادماً يوم العائلة والأطفال، حيث اندلعت مشاجرة بين امرأتين في الشارع أمام المتفرجين المذهولين. وأظهر مقطع فيديو على «تيك توك» السيدتين تتبادلان الضرب والشد من الشعر وسط ازدحام الشارع، بينما حاول أصدقاؤهما فض الشجار مع استمرار الموسيقى في الخلفية.

يأتي هذا الشجار في وقت سجلت فيه الشرطة اعتقال 140 شخصاً خلال اليوم الأول من الكرنفال، بزيادة بنسبة 40% عن العام الماضي، حيث كان العدد 104 معتقلين. وشملت الاعتقالات 105 حالات داخل الكرنفال و35 على مداخل الحدث، منها 13 اعتقالاً باستخدام تقنية التعرف على الوجه الجديدة عبر كاميرات المراقبة المباشرة.

ومن بين الجرائم التي أسفرت عنها الاعتقالات: 15 حالة اعتداء على الشرطة، و21 حالة حيازة أسلحة هجومية، و25 حالة حيازة مخدرات خفيفة، و19 حالة حيازة مخدرات بقصد التوزيع، إلى جانب حالات سلب ومخالفات عامة.

وفي ختام اليوم، بدأت فرق النظافة إزالة أكثر من 300 طن من النفايات المتراكمة، بمشاركة أكثر من 180 عامل نظافة، و45 مركبة جمع نفايات لضمان عودة الشوارع إلى طبيعتها بحلول صباح غد (الثلاثاء).