لقيت ثلاث شقيقات صغيرات، تراوح أعمارهن بين 9 و11 و17 عاماً، حتفهن غرقاً عندما واجهت قاربهن المطاطي، الذي كان يقل عشرات المهاجرين، صعوبات خلال رحلة محفوفة بالمخاطر عبر وسط البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، وفقاً لما أعلنته منظمة «ريسكيو شيب» الألمانية للإنقاذ البحري، اليوم (الأحد).

وأوضحت المنظمة، بحسب صحيفة «The Sun»، أن جثث الفتيات الثلاث تم العثور عليها داخل القارب المطاطي، الذي كان «مكتظاً بشكل خطير» وتعرض لأمواج يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر (4.9 أقدام) قبل وصول سفينة الإنقاذ «نادر» إلى مكان الحادثة، حيث تم إنقاذ 65 شخصاً، بينهم ثلاث نساء حوامل، وأطفال، ورضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر.

وأشارت المنظمة إلى أن شخصاً سقط من القارب خلال العبور وما زال في عداد المفقودين.

وغادر القارب المطاطي مدينة الزاوية في ليبيا (ليلة الجمعة)، وتم رصده بعد إنذار من منظمة «ألارم فون» للإنقاذ.

وقامت خفر السواحل الإيطالية بإجلاء 14 شخصاً - حالات طبية وأقاربهم - إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية يوم السبت، بينما وصلت سفينة «نادر» لاحقاً حاملة الناجين المتبقين وجثث الفتيات الثلاث، فيما لم تكشف المنظمة عن جنسية الفتيات اللواتي لقين حتفهن.