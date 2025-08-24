كشف باحثون، أن شرب أقل من لترين يومياً من الماء يؤدي إلى استجابات بيولوجية شديدة للإجهاد، حتى من دون الشعور بالعطش، مما يرفع مستويات هرمون «الكورتيزول» ويعزز الشعور بالإرهاق الذهني والجسدي.وأظهرت الدراسة، التي أُجريت في جامعة ليفربول، أن مجموعة من الأفراد تناولوا أقل من 1.5 لتر يومياً من الماء، مقارنة بمجموعة أخرى التزمت بالكمية اليومية الموصى بها؛ فكانت استجابة المجموعة الأولى على مستوى هرموني وبيولوجي مضاعفة، رغم أنهم أبلغوا عن شعور مماثل بالعطش مقارنة بالعينة الثانية.واستند الباحثون إلى إرشادات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية التي توصي بشرب الرجال 2.5 لتر يومياً والنساء نحو لترين؛ فيما تشكل الجرعات اليومية المعتمدة 6 إلى 8 أكواب (1.5 إلى لترين)، وفقاً لدليل «إيتويل» البريطاني للماء والسوائل.ولدى مواجهة ضغوط نفسية أو بدنية، أو مواقف تحتاج تركيزاً ذهنياً، أو ظروف مناخية مرتفعة، يصبح شرب الماء بكميات كافية ضرورياً لتعزيز التوازن الهرموني وتخفيف الشعور بالإجهاد.