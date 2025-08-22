أصدر مغني الراب البريطاني جيريل أوكونور، المعروف باسم «لوسكي»، ألبوماً جديداً بعنوان «Be Right Back» من داخل السجن، مستخدماً صورته الجنائية كغلاف للألبوم.

ويروج أوكونور (26 عاماً) للألبوم، الذي يحتوي على ستة مسارات جديدة متاحة على منصة «سبوتيفاي» ومنصات البث الأخرى، لمتابعيه البالغ عددهم 382 ألف على «إنستغرام»، مستخدماً صوراً من السجن، بما في ذلك وثيقة ملطخة بالدماء مختومة بختم «خدمة السجون البريطانية».

وتتضمن الأغاني إشارات إلى المخدرات والعنف وتهديدات ضد المنافسين، إذ يقول أوكونور في إحدى الأغنيات: «لا تجعلني أتصرف بحماقة، كنت أذهب للجانب الآخر وأطلق النار على شخص من الملل».

وأُلقي القبض على «أوكونور» في 12 يوليو بالقرب من موقع حادث مروري مميت على طريق M40 في باكينغهامشير، حيث عثرت الشرطة على سكين قابلة للطي بحوزته بعد شجار مع ضباط.

وبعد ثلاثة أيام، حكمت محكمة الصلح في هاي ويكومب بسجنه ثمانية أشهر بتهمتي حيازة سلاح أبيض وعرقلة ضابط شرطة، وتوفي رجل يبلغ من العمر 27 عاماً في الحادث.

كان «أوكونور»، وهو من فارنهام رويال في باكينغهامشير، قد أُطلق سراحه بشروط في وقت سابق بعد حكم بالسجن سبع سنوات في 2023 لحيازته مسدساً محشواً.

وفي أبريل 2019، أُلقي القبض عليه أثناء استجوابه بشأن مقتل أحد معارفه طعناً في هجوم انتقامي مشتبه به، وعثرت الشرطة على مسدس محشو مخبأ تحت مقعد سيارة أوبر كان يستقلها، وأدين بجميع التهم في محكمة كرويدون.