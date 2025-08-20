أطلقت شركة ميتا ميزة الدبلجة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة عالميًا ابتداءً من اليوم في منصتي فيسبوك وإنستغرام، وفقًا لما صرحت به الشركة في بيان رسمي.

وتتيح الخاصية لناشري مقاطع الفيديو القصيرة Reels تحويل أصواتهم إلى لغة أخرى مع إمكانية مزامنة حركة الشفاه، وهي الميزة التي استعرضها مارك زوكربيرج لأول مرة خلال مؤتمر Meta Connect 2024 العام الماضي.

وتتوفر الخدمة حالياً لترجمة الصوت من الإنجليزية إلى الإسبانية والعكس فقط، على أن تضيف الشركة لغات أخرى تدريجيًا. وفي المرحلة الأولى، ستقتصر الميزة على صانعي المحتوى في فيسبوك ممن لديهم أكثر من ألف متابع، في حين ستكون متاحة لأي حساب عام في إنستقرام.

وتعمل الأداة على تدريب النموذج الذكي على صوت المستخدم الأصلي، ثم توليد مسار صوتي مترجم يحاكي نبرته، مع خيار إضافة تقنية مزامنة الشفاه لمطابقة حركة الفم مع الترجمة. وتتيح المنصة معاينة النتيجة قبل النشر، ويظهر للمشاهدين إشعار بأن الصوت مترجم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت ميتا أن الميزة تعمل بنحو أفضل مع مقاطع الفيديو التي يظهر فيها المتحدث أمام الكاميرا، ناصحةً بتجنب تغطية الفم أو إضافة موسيقى خلفية عالية، كما تدعم الميزة حتى شخصين في المقطع، شرط عدم تداخل أصواتهما.

وتسعى الشركة من خلال هذه الأداة إلى مساعدة صناع المحتوى في توسيع قاعدة جمهورهم خارج حدود لغتهم الأصلية، إذ أضافت أداة لقياس أداء المقاطع بحسب اللغة المترجمة إليها.

يُذكر أن يوتيوب كان قد أطلق ميزة مشابهة العام الماضي، في حين أضافت آبل أدوات ترجمة فورية إلى تطبيقات الرسائل والهاتف وفيس تايم في نظام iOS 26.