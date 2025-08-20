لقي 76 شخصًا على الأقل مصرعهم مساء الثلاثاء في ولاية هرات غربي أفغانستان، بعد اصطدام حافلة تقل مهاجرين مرحَّلين من إيران بشاحنة ودراجة نارية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

وقال المتحدث باسم حاكم المنطقة محمد يوسف سعيدي اليوم (الأربعاء) إن ثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا في حالة حرجة. وأكد أن الحادثة وقعت على الطريق الدائري هرات في إقليم غوزارا.

كانت الحافلة تقل مهاجرين أفغان جرى ترحيلهم من إيران، وكانوا في طريقهم من معبر إسلام قلعة الحدودي إلى العاصمة كابل. لكن الاصطدام بشاحنة محروقات تسبب في حريق مدمّر أودى بحياة العشرات.

وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية أن جميع الضحايا من المرحلين حديثًا من إيران.

وتشهد أفغانستان في الأشهر الأخيرة تدفقًا كبيرًا للعائدين من إيران وباكستان. ووفقًا للتقارير، عاد أكثر من 1.5 مليون شخص منذ مطلع العام، بينما تقول طهران إنها رحّلت 1.2 مليون لاجئ أفغاني خلال الأشهر الستة الماضية.

وتعتبر حوادث الطرق شائعة في أفغانستان بسبب رداءة البنية التحتية والقيادة المتهورة. ففي ديسمبر الماضي، أدت حادثة تصادم حافلتين مع شاحنة وصهريج وقود في وسط البلاد إلى مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا. وتعد حادثة هرات الأخيرة من بين الأكثر دموية هذا العام، وتكشف هشاشة أوضاع اللاجئين العائدين وظروف النقل داخل البلاد.