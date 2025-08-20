أطلق البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء)، حسابًا رسميًا على منصة «تيك توك»، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لشركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق لبيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل في البلاد.

وتتعرض «بايت دانس»، ومقرها الصين، لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من احتمال تمكينها الحكومة في بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

ويعد خوارزم «تيك توك»، المسؤول عن تحديد مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون، محورًا رئيسيًا للخلاف، حيث يحذّر منتقدو التطبيق من إمكانية استغلال الحكومة الصينية له للتأثير على الرأي العام الأمريكي، وهو ما دحضته «تيك توك» و«بايت دانس» مرارا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقع قانونا العام الماضي يلزم «بايت دانس» ببيع عملياتها الأمريكية أو التعرض للحظر، غير أن خلفه دونالد ترمب، مد المهلة عدة مرات، وكان آخرها في 19 يونيو حين أرجأ الموعد النهائي لمدة 90 يومًا، رغم أن القانون الذي وقعه بايدن كان يسمح بتمديد واحد فقط، وحتى الآن لم تتم أي صفقة بيع.