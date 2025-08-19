تابعوا عكاظ على

تابعوا عكاظ على

اندلع حريق مدمر في بئر نفط غير قانونية في منطقة بلورا بإقليم جاوة الوسطى في إندونيسيا، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين، إذ أدى الحريق، الذي بدأ قبل ثلاثة أيام، إلى إجلاء نحو 750 من السكان المحليين وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب التي اجتاحت المنطقة. ووفقًا لتصريحات أجونج تري، عضو فريق الاستجابة السريعة التابع لوكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا، فإن الحريق اندلع في بئر نفط يديرها سكان محليون بشكل غير قانوني، وأشار إلى أن السلطات لا تزال تحقق في سبب الحادثة، بينما أفاد سكان المنطقة بسماع دوي انفجار قوي قبل اشتعال النيران.





وأضاف أن وكالة الإغاثة نشرت 4 حفارات لمحاولة إطفاء الحريق بأسلوب الردم بالأتربة غير أن فرق الإطفاء لا تزال تكافح ألسنة اللهب وسط صعوبات في نقل المعدات بسبب التضاريس الجبلية، كما أدت الطبيعة غير المنظمة لعمليات الحفر في هذه البئر إلى تفاقم المخاطر، حيث تفتقر مثل هذه المواقع غالبًا إلى معايير السلامة الأساسية.

ودفعت شدة الحريق السلطات إلى نشر خمس سيارات إطفاء وفرق طوارئ لمراقبة الموقع ومحاولة احتواء النيران، وقد طوقت الشرطة المنطقة لضمان سلامة السكان وبدأت تحقيقات لتحديد سبب الانفجار الأولي.





وتُعد إندونيسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في جنوب شرق آسيا، لكن العديد من المناطق الريفية تشهد عمليات حفر غير قانونية تديرها مجموعات محلية تسعى لاستغلال الموارد النفطية بشكل غير رسمي، هذه الأنشطة غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر بسبب نقص التدابير الأمنية واستخدام معدات بدائية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت إندونيسيا حوادث عدة مماثلة، منها حريق في مستودع وقود في جاكرتا عام 2023 أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة العشرات، حتى شرعت السلطات الإندونيسية في تقنين عمليات تشغيل هذه الآبار إذ أصدرت في يونيو، لائحة تسمح للشركات الصغيرة بعقد شراكات مع السكان، وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز إنتاج النفط في البلاد مع تحسين معايير السلامة وحماية الرفاه بتلك المجتمعات.