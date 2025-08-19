نفت أسرة عبدالحليم حافظ، الأقاويل المتداولة حول بيع منزله لملياردير، وذلك بعد تداول فيديو يشير لقرار الأسرة بيع منزل العندليب، مؤكداً أن الأسرة ستلجأ للقضاء ضد كل ناشري هذه الأنباء غير الصحيحة.

وأصدر أحد أفراد الأسرة، بياناً صحفياً، عبر حسابه بـ «فيسبوك»، قال فيه: إن هناك بعض الأشخاص تريد الشهرة تروج لمنشورات على منصتي «تيك توك» و«فيسبوك» عن طريق الذكاء الاصطناعي تفيد بأن أسرة عندليب قامت ببيع منزله لملياردير، وأقاويل أخرى تدعي أن المنزل إيجارًا وأيضاً البعض يدعي بأن ملكيته لوزارة الثقافة.

وتابع: «منزل حليم بما يحتويه من منقولات ومقتنيات هو مِلك لأسرة حليم بالكامل والعقد مسجل في الشهر العقاري باسم والدتي زينب الشناوي، ويوجد إشهار الإرث باسمي أنا ووالدي وأخواتي».

واستطرد: «لا يوجد أصلًا ملياردير مصري يدعى بالاسم المتداول، ومنزل حليم كان وما زال وسيظل بإذن الله مفتوحًا لكل جماهير ومحبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليدًا لذكراه وعملًا بوصيته».

وأضاف: «أسرة حليم هي فقط من تنفق على صيانة المنزل ومصاريف تشغيله ولا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات، ولا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل ولا نقبل أي تبرعات من أي جهة أيًّا كانت لصيانة المنزل، والحمد لله قادرون على فتح المنزل للجمهور».

واختتمت أسرة العندليب في البيان أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد صانع هذا الفيديو وكل ناشري هذه الأنباء غير الصحيحة.