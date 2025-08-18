كشفت وزارة الداخلية المصرية واقعة اختطاف رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد أن أقدمت سيدة على خطفه لإيهام زوجها بأنها أنجبته.

وذكرت والدة الطفل أنها اصطحبته إلى المستشفى لعلاجه من الأنيميا يوم 15 أغسطس الجاري، وتركت رضيعها لدى سيدة لحين الاستفسار عن أسعار التحاليل، غير أن الأخيرة غافلتها واختفت به. وعلى الفور، توجهت الأم إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان إن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهمة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث اعترفت باختطاف الطفل بعدما فشل حملها، ورغبتها في إيهام زوجها بأنها وضعت مولودًا.

وأكد البيان العثور على الرضيع بحالة صحية جيدة، وتسليمه لوالدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة.