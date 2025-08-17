أثار إطلاق نموذج الذكاء الصناعي GPT-5 من شركة OpenAI جدلاً واسعًا بعد أن وصفه كثير من المستخدمين والمراقبين بأنه لم يرقَ إلى مستوى التوقعات التي سبقت الإعلان، رغم الزخم الإعلامي الكبير الذي أحاط به.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، قد شبّه النموذج الجديد بإنجاز تقني يوازي إطلاق أول هاتف «آيفون» بشاشة «Retina»، بل ونشر صورة «نجمة الموت» قبل الإعلان الرسمي، ما رفع من سقف الترقب. غير أن ما كشف عنه بدا بالنسبة لعدد كبير من المتابعين مجرد تحسينات تدريجية، تركزت في مجالات السرعة وخفض التكلفة، بينما غابت القفزات النوعية المنتظرة.

ويعود الاهتمام بـ GPT-5 إلى كونه النسخة الأولى بعد نحو عامين من إطلاق GPT-4 في 2023، وسط أسئلة متكررة من المستخدمين على منصات مثل Reddit حول سبب التأخير. وأوضح ألتمان حينها أن التعقيد المتزايد لهذه النماذج والحاجة إلى قدرات حوسبة هائلة يمثلان العائق الأكبر.

وبحسب تقارير تقنية، فإن GPT-5 يتمتع بتحسينات ملحوظة في البرمجة والرياضيات والكتابة والصحة والإدراك البصري، لكن كثيرين وصفوا الفارق عن النسخة السابقة بأنه أقل من المتوقع. ومع ذلك، يرى محللون أن هذه التعديلات قد تمثل على المدى الطويل رهانًا اقتصاديًا ناجحًا للشركة، حتى لو بدت أقل جاذبية جماهيريًا عند الإطلاق.