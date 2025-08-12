تابعوا عكاظ على
أثار مطعم بيتزا في بلدة بيشيلي الإيطالية جدلاً واسعًا بعد أن فرض على السباحة الأولمبية إلينا دي ليدو رسومًا إضافية قدرها 1.50 يورو مقابل حذف الطماطم من بيتزا طلبتها، إضافة إلى 1.50 يورو أخرى لطلبها أن تكون خالية من اللاكتوز، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 17 يورو بدل السعر المدرج في القائمة وهو 14 يورو.

ونشرت السباحة الإيطالية دي ليدو البالغة من العمر 31 عامًا والمتخصصة في سباقات الفراشة، عبر حسابها على إنستغرام صورة لفاتورة المطعم، ووصفت الأمر بأنه «محزن ومخز»، متسائلة عن قانونيته.

وأثارت الحادثة التي وقعت أخيرا اهتمام وسائل الإعلام الإيطالية، بينما التزم المطعم الصمت حيال الانتقادات. وتُعد دي ليدو من أبرز السباحات الإيطاليات، حيث مثّلت بلادها في بطولات دولية كبرى، بينها أولمبياد طوكيو 2020، وحصدت إنجازات بارزة في السباقات الفردية والتتابعية.

