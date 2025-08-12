اكتشف فريق من علماء الآثار الأستراليين والإندونيسيين أدوات حجرية في جزيرة سولاويزي بإندونيسيا، قد تُشكل دليلا على وجود بشر قبل 1.5 مليون عام في منطقة والاسيا، وهي أقدم بقايا بشرية معروفة في هذه المنطقة الواقعة بين آسيا وأستراليا.

عُثر على هذه الأدوات الصغيرة المشطوفة، التي كانت تُستخدم لقطع الحيوانات الصغيرة ونحت الصخور، تحت التربة في منطقة سوبينغ بجنوب سولاويزي.

وأظهرت التحاليل الإشعاعية للأدوات وأسنان الحيوانات المكتشفة في الموقع أن عمرها يصل إلى 1.48 مليون عام. ووفقا لمقال نُشر في مجلة «نيتشر» في أغسطس 2025، قد تغير هذه النتائج النظريات المتعلقة بهجرات الإنسان المبكرة.

وكان يُعتقد سابقا أن البشر القدماء من نوع «هومو إريكتوس» استقروا فقط في جزيرتي فلوريس بالفلبين وجزيرة لوزون بإندونيسيا منذ حوالى 1.02 مليون عام، نظرا لافتراض عجزهم عن السفر البحري لمسافات طويلة، لكن الاكتشاف في سولاويزي يشير إلى قدرتهم على عبور فجوات بحرية كبيرة قبل مليون عام على الأقل.





بدوره، أوضح عالم الآثار الرئيسي من جامعة غريفيث في كوينزلاند، بأستراليا آدم بروم، أن هذه الأدوات صُنعت بواسطة بشر قدماء عاشوا قبل تطور نوعنا «هومو سابينس».

وأضاف: «نعتقد أن «هومو إريكتوس» تمكن بطريقة ما من الانتقال من البر الآسيوي عبر فجوة محيطية كبيرة إلى جزيرة سولاويزي».

وتقع منطقة والاسيا في شرق إندونيسيا، وتضم جزرا مثل سولاويزي، لومبوك، فلوريس، وتيمور، وهي منطقة تحمل اسم عالم الطبيعة ألفريد راسل والاس الذي درس تنوعها البيولوجي.

ويُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة لفهم تاريخ الهجرات البشرية المبكرة، حيث يشير إلى أن البشر القدماء كانوا أكثر قدرة على التكيف والتنقل عبر البحار مما كان يُعتقد سابقا، ما يفتح آفاقا جديدة لدراسة تطور البشرية في هذه المنطقة الحيوية.