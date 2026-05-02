هل سئمت من الساعات التي تضيعها يومياً في «السكرول اللانهائي» لمنشورات لا تهمك؟ وهل تشعر أن عقلك أصبح مُرهقاً من فيض المعلومات التي لا تنتهي؟ أخيراً، ظهر «المنقذ الرقمي» الذي قد يضع حداً لهذه الفوضى، ويغير طريقتك في استهلاك الإنترنت جذرياً.

تطبيق «نوسكرول» (NoScroll) يأتي بفكرة قد تبدو «مجنونة»: فالتطبيق يتصفح الإنترنت بدلاً منك! وبدلاً من أن تبحث أنت عن المحتوى وتغرق في التنبيهات، يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح مواقع الإنترنت، ومنصات التواصل، والمدونات، ثم يرسل لك «تنبيهاً واحداً» فقط عندما يجد شيئاً يستحق وقتك فعلاً.

يرى مؤسس التطبيق نداف هولاندر أن تجربتنا الحالية مع منصات التواصل تشبه تماماً «الوجبات السريعة»؛ فهي تمنحك إشباعاً مؤقتاً لكنها تتركك مرهقاً ذهنياً. وشعارهم الجديد حاسم: «لا منشورات كثيرة، لا إرهاق عقلي، لا غضب، فقط إشارة».

كيف يعمل هذا «الفلتر» الجديد؟

الفكرة ليست مجرد «تصفية عشوائية»، بل ذكاء اصطناعي يتعلم من «هويتك الرقمية»:

بناء الملف: يحلل اهتماماتك بناءً على تفاعلك وتفضيلاتك.

المسح الشامل: يتجاوز المنصة الواحدة ليغوص في أعماق الإنترنت ويجلب لك «الخلاصة».

الوكيل الذكي: يمكنك التحدث معه بلغة طبيعية (مثلاً: «أريد ملخصات عن الاقتصاد فقط»)، وسينفذ طلبك فوراً.

وبينما يرى البعض في «نوسكرول» طوق نجاة لاستعادة التركيز المفقود، يفتح المشروع نقاشاً فلسفياً: هل نحن مستعدون لتسليم «مفتاح وعينا» للذكاء الاصطناعي؟ أم أن هذا هو الثمن الوحيد لاستعادة وقتنا الثمين من أنياب «الفوضى الرقمية»؟