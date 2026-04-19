في ابتكار أثار اهتماماً واسعاً في أوساط صناعة السيارات، سجّلت شركة Seres الصينية براءة اختراع لفكرة غير تقليدية تقوم على دمج مرحاض صغير داخل مقصورة السيارة، يمكن إخفاؤه تحت المقعد وسحبه عند الحاجة ثم إعادته إلى مكانه بعد الاستخدام.

وتعتمد الفكرة على تصميم يتيح تحويل جزء من المقعد إلى وحدة استخدام مؤقتة، مدعومة بنظام مراوح شفط للحد من الروائح، إلى جانب خزان مخصص لجمع الفضلات داخل كيس يتم تفريغه يدوياً لاحقاً، بما يضمن تقليل الأثر داخل السيارة.

ووفقاً للقائمين على الشركة، تهدف هذه الفكرة إلى معالجة مشكلة تواجه الكثير من السائقين والركاب خلال الازدحام المروري الشديد أو الرحلات الطويلة، إذ يصعب التوقف بشكل متكرر، خصوصاً في الطرق السريعة أو المناطق النائية.

ورغم تقديم براءة الاختراع، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول مدى تقبّل المستخدمين لمثل هذا النوع من الابتكارات داخل السيارات، وما إذا كان يمكن أن يتحول من مجرد تصميم مسجّل إلى منتج فعلي في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة متزايدة من الابتكارات غير التقليدية في قطاع السيارات، الذي يشهد منافسة متسارعة لإعادة تعريف مفهوم الراحة داخل المركبات، ليس فقط من حيث القيادة، بل أيضاً من حيث التجربة اليومية للركاب.