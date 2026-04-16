يعمل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا على تطوير نسخة رقمية من نفسه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل داخل الشركة ومتابعة سير العمل بشكل مستمر.

وبحسب تقارير دولية، يشارك زوكربيرغ بشكل مباشر في تدريب هذه النسخة، التي يجري تصميمها لتكون قادرة على التفاعل مع الموظفين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إنجاز المهمات اليومية، اعتماداً على أسلوبه في الحديث وطريقته في اتخاذ القرار.

تعتمد النسخة على بيانات متعددة، تشمل تسجيلات صوتية وتصريحات سابقة وأنماط تواصل، بهدف محاكاة شخصية زوكربيرغ بشكل دقيق داخل بيئة العمل.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه أوسع داخل «ميتا» لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، بما يساهم في تسريع اتخاذ القرارات وتقليل الضغط على فرق العمل، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية.

وتشير التقارير إلى أن زوكربيرغ يعمل أيضاً على نسخة أخرى مخصصة لدعمه شخصياً في متابعة أعماله، خصوصاً مع تعدد المنصات التابعة للشركة، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، وما تتطلبه من متابعة مستمرة.

ولا تقتصر هذه التقنية على الإدارة فقط، إذ تدرس «ميتا» إتاحتها لصناع المحتوى، بما يسمح لهم بإنشاء نسخ رقمية تتفاعل مع الجمهور، وترد على الرسائل، وتنتج محتوى بشكل شبه مستقل.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس التحول المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد يقتصر على تنفيذ المهمات، بل بدأ يقترب من تمثيل الأشخاص أنفسهم داخل بيئات العمل.

ومع ذلك، تطرح هذه التطورات تساؤلات حول حدود الاعتماد على هذه التقنيات، ومدى قدرتها على أداء أدوار بشرية معقدة، خصوصاً في مواقع قيادية تتطلب قرارات حساسة وتقديراً دقيقاً للمواقف.