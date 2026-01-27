رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، حفل سفراء وسفيرات التفوق، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة؛ لتكريم (456) طالباً وطالبة من المتفوقين للعام 2025 من طلبة التعليم العام والتعليم المستمر، والطلبة من ذوي الإعاقة.



وأكدت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، أن رعاية أمير المنطقة الشرقية للحفل تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، والحرص الدائم على دعم مسيرة التميز والإبداع، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرةً إلى أن قطاع التعليم في المملكة شهد نقلات نوعية وتحولات إيجابية حظي خلالها برعاية واهتمام متواصلين، انطلاقاً من الإيمان بأن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.