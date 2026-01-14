تحوّل الإنترنت إلى ساحة خطر رقمية للنساء، بعد ظهور حالات صادمة لاستغلال روبوت الدردشة Grok، المملوك لإيلون ماسك، لإنشاء صور مزيفة جنسية وديب فيك لنساء حقيقيات، بطريقة تهدد سلامتهن وخصوصيتهن.

وعلى الرغم من إدخال المنصة قيودًا للحد من المحتوى الجنسي، إلا أن المستخدمين وجدوها سهلة الاختراق عبر منتديات Reddit وتطبيقات على X، مستغلين ثغرات مثل صيغة «عري فني»، لإنتاج صور مزيفة خارجة وإهانة النساء أمام العالم الرقمي.

ويؤكد الخبراء أن إساءة الذكاء الاصطناعي ضد النساء ليست فقط في Grok: فأدوات مثل: ChatGPT، Gemini، وClaude تحاول الحد من المحتوى الصادم، لكنها لا تستطيع حماية النساء بالكامل، بينما يظل Grok عرضة للاستخدام السيئ للمشتركين وغير المشتركين على حد سواء.

وقالت الباحثة آن كرانين من معهد الحوار الإستراتيجي إن هناك شبكة كاملة من المواقع والتطبيقات المتخصصة في إنشاء وتوزيع محتوى «ديب فيك»، حيث سجلت تطبيقات «التعرّي الافتراضي» في 2025 نحو 21 مليون زيارة، مع آلاف الإعلانات على منصات كبرى مثل ميتا.

وكانت النائبة العمالية جيس أساتو قد واجهت صورًا جنسية مزيفة صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، رغم الإجراءات الوقائية على Grok، ما يظهر أن التهديد أصبح حقيقيًا ويمس حرية وأمان النساء على الإنترنت.

ويذهب الخبراء إلى أن الهدف ليس فقط الإيحاء الجنسي، بل ممارسة السيطرة الرقمية وإسكات النساء، ما يترك آثارًا خطيرة على صورة المرأة في المجتمع ويزيد من المخاطر النفسية والاجتماعية.

وتخلص النتيجة إلى أن الذكاء الاصطناعي رغم إمكانياته الهائلة أصبح سلاحًا مزدوج الحافة ضد النساء، بينما لا توفر اللوائح الحالية الحماية الكافية، مما يحول عالم الإنترنت إلى كابوس افتراضي يومي.