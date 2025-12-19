لأول مرة، أعلنت شركة آبل السماح بمتاجر تطبيقات بديلة على نظام iOS في اليابان، مع خيار جديد للمطورين لمعالجة المدفوعات خارج نظام الشركة التقليدي.

وجاءت الخطوة تحت ضغط قانون المنافسة الياباني للبرمجيات المحمولة MSCA، مؤكدة أن هذه التعديلات ليست ترفاً طوعياً، بل استجابة للمتطلبات التنظيمية لتعزيز المنافسة وكبح الاحتكار في سوق التطبيقات.

وتشكل هذه التحركات تحدياً كبيراً لإيرادات متجر تطبيقات آبل، بعد تجارب مماثلة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا، حيث أجبرت الشركة سابقاً على تعديل سياسات الدفع بعد دعوى شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite.

وحذرت آبل من مخاطر البرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال، لكنها طمأنت المستخدمين بأن نظام «التوثيق التقني» Notarization سيحمي الأطفال والمحتوى غير الملائم.

ويرى المحللون أن الشركة كانت قادرة على تحقيق التوازن بين الانفتاح والحماية منذ البداية، لكنها حافظت على نموذجها المغلق لسنوات.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games تيم سويني وصف الخطوة بأنها «عرقلة للمنافسة واستخفاف بحكومة اليابان وشعبها»، مؤكداً أن لعبة Fortnite لن تعود إلى iOS بسبب الرسوم المرتفعة على المدفوعات الخارجية.

يذكر أن آبل حددت 17 مارس 2026 كموعد نهائي للمطورين للموافقة على أحدث نسخة من اتفاقية برنامجها، في وقت تصاعدت فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً لفتح أنظمتها أمام المنافسة.