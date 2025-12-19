أطلق تطبيق سناب شات ميزة جديدة مذهلة تحمل اسم Quick Cut لمستخدمي iOS، لتسهيل إنشاء الفيديوهات بشكل سريع واحترافي، دون الحاجة للخروج من التطبيق أو المرور بعمليات تحرير طويلة ومعقدة.

تعتمد الأداة على تحويل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في «الذكريات» أو «ألبوم الكاميرا» إلى فيديو متزامن مع الإيقاع الموسيقي، مع إمكانية مشاركة النتيجة فورًا على منصات التواصل. وبمجرد اختيار الصور أو المقاطع، ينشئ سناب شات معاينة فورية للتحرير النهائي، ما يجعل العملية أسرع بكثير من الطرق التقليدية.

وتمنح الميزة الجديدة المستخدمين أيضًا القدرة على إضافة مقاطع صوتية تلقائيًا من مكتبة سناب شات أو تخصيص الصوت، بالإضافة إلى تصفح شريط العدسات لإضفاء لمسات إبداعية على الفيديو النهائي.

ورغم الحماس الكبير حول Quick Cut، إلا أن الميزة متاحة حاليًا فقط لأجهزة آيفون، فيما وعدت الشركة بإتاحة الدعم لنظام أندرويد قريبًا، مع توسعة التغطية لتشمل المزيد من الأجهزة، دون الإعلان عن جدول زمني محدد.

ومع هذه الخطوة، يسعى «سناب شات» إلى تعزيز تجربة المستخدم، وجعل إنشاء الفيديوهات الإبداعية أسرع وأكثر متعة، مع إمكانية مشاركة اللحظات اليومية بشكل احترافي وبدون جهد يُذكر.