أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني للنسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن لعام 2026، المقرر إقامته على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن بمحافظة الطائف، بمجموع 248 شوطاً، وجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.



وتنطلق فعاليات المهرجان في الثالث من سبتمبر القادم، بمشاركة نخبة الهجن من داخل وخارج المملكة، ولمدة 11 يوماً تشهد إقامة الأشواط الموزعة على الفترات الصباحية والمسائية من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: الحقايق، واللقايا، والجذاع، وسباق الهجانة، والثنايا، وفئة حيل وزمول.



وتستهل المنافسات بفئة الحقايق بمسافة 2 كم وبمجموع 92 شوطاً، 63 منها في الفترة الصباحية، و29 في الفترة المسائية تشمل مزاين فردي ومفاريد لشقح وشعل، و6 أشواط كؤوس و6 أشواط مفتوحة، تليها فئة اللقايا بمسافة 4 كم وبمجموع 64 شوطاً، 44 منها صباحية، و20 مسائية، تشمل مزاين فردي ومفاريد للوضح والحمر، و6 أشواط كؤوس، ثم فئة الجذاع بمسافة 5 كم وبمجموع 38 شوطاً، 30 منها صباحية، و8 مسائية، تشمل مزاين فردي ومفاريد لهجن أصايل وصفر ومجاهيم، و4 أشواط كؤوس، ومثلها أشواط مفتوحة.



وسيشهد المهرجان إقامة سباق الهجانة بمسافة 5 كم للرجال و2 كم للسيدات، بواقع 14 شوطاً يتضمن شوطين للرجال والسيدات في الفترة المسائية، إضافة إلى إقامة أشواط خاصة للدول العربية.



وتستكمل الفئات بفئة الثنايا بمسافة 6 كم وبمجموع 20 شوطاً، 16 صباحية، و4 أشواط كؤوس مسائية، على أن يختتم البرنامج بفئة حيل وزمول بمسافة 6 كم وبمجموع 20 شوطاً، 16 منها في الفترة الصباحية، و4 أشواط كؤوس في الفترة المسائية.



ويشهد المهرجان للمرة الأولى إقامة كأس مهرجان ولي العهد للهجن مخصص للسعوديين وبجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال يحصل عليها الأكثر تحقيقاً للأشواط حسب النقاط.



وسبق للمهرجان أن حقق 4 جوائز غينيس للأرقام القياسية أعوام 2018، 20219، 2014، كأكبر هجن مشاركة في العالم، إضافة إلى جائزة أكبر مجسم هجن مضيء في العالم مزود بـ51,200 مصدر إضاءة، كما فاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الاقتصادي.