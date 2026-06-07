تعقد وزارة الرياضة غداً (الإثنين) المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض عند الرابعة مساءً، بحضور عدد من مسؤولي المنظومة الرياضية وممثلي وسائل الإعلام.



ومن المنتظر أن يستعرض المؤتمر أبرز المستجدات والمشاريع المرتبطة بالقطاع الرياضي، إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز النمو والاستدامة في الرياضة السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن طرح عدد من الأندية الرياضية ضمن المراحل الجديدة من مشروع الاستثمار والتخصيص، من بينها أندية الرياض والفتح وأبها، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأندية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتمكينها من تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.



وكشفت المصادر ذاتها عن تأجيل طرح نادي الشباب ضمن المرحلة الحالية من مشروع التخصيص، دون الإفصاح عن موعد جديد لإدراجه ضمن الأندية المستهدفة بالمشروع.



ويترقب الوسط الرياضي ما سيتضمنه المؤتمر من تفاصيل تتعلق بآليات الطرح والمستثمرين المحتملين والجدول الزمني للمرحلة القادمة، في ظل الاهتمام المتزايد بملف التخصيص بوصفه أحد أبرز المشاريع التحولية في القطاع الرياضي السعودي.