خسر المنتخب السعودي تحت 16 عاماً من منتخب الجزائر بنتيجة (2-1) في المناورة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن المعسكر الإعدادي في الأحساء.



وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب حسن اليامي في الدقيقة الثالثة من مجريات المباراة.



ودخل المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي المناورة بقائمة مكونة من: يوسف بدرالدين في حراسة المرمى، ثامر العتيبي، حسن الصالح، نواف البصاص، مشاري الشهراني، أحمد الثقفي، مروان المولد، حسن اليامي، عبدالعزيز الناهض، زياد الدوسري، خالد السبيعي.



وتضم قائمة الأخضر للمعسكر 26 لاعباً، هم: أحمد صويلح، يوسف بدرالدين، مشاري الشمري، مشاري الشهراني، حسن الصالح، نواف البصاص، عبدالله العريفي، سعد السلولي، رضا القصاب، ثامر العتيبي، أحمد المزيعل، عبدالرحمن السويداء، أحمد الثقفي، إبراهيم الشمراني، مروان المولد، خالد السبيعي، فيصل كاملي، ناصر الصقعبي، عبدالعزيز الناهض، يزن الجيزاني، فاضل السادة، علي الياسين، حسن اليامي، يحيى كليبي، زياد الدوسري، علي السعود.



ويعاود الأخضر مساء اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره.