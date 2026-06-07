خسر المنتخب السعودي تحت 16 عاماً من منتخب الجزائر بنتيجة (2-1) في المناورة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن المعسكر الإعدادي في الأحساء.
وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب حسن اليامي في الدقيقة الثالثة من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي المناورة بقائمة مكونة من: يوسف بدرالدين في حراسة المرمى، ثامر العتيبي، حسن الصالح، نواف البصاص، مشاري الشهراني، أحمد الثقفي، مروان المولد، حسن اليامي، عبدالعزيز الناهض، زياد الدوسري، خالد السبيعي.
وتضم قائمة الأخضر للمعسكر 26 لاعباً، هم: أحمد صويلح، يوسف بدرالدين، مشاري الشمري، مشاري الشهراني، حسن الصالح، نواف البصاص، عبدالله العريفي، سعد السلولي، رضا القصاب، ثامر العتيبي، أحمد المزيعل، عبدالرحمن السويداء، أحمد الثقفي، إبراهيم الشمراني، مروان المولد، خالد السبيعي، فيصل كاملي، ناصر الصقعبي، عبدالعزيز الناهض، يزن الجيزاني، فاضل السادة، علي الياسين، حسن اليامي، يحيى كليبي، زياد الدوسري، علي السعود.
ويعاود الأخضر مساء اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره.
The Saudi U-16 national team lost to the Algerian team with a score of (2-1) in the match that took place last night, as part of the training camp in Al-Ahsa.
The green team's goal came from player Hassan Al-Yami in the third minute of the match.
National coach Abdulwahab Al-Harbi entered the match with a lineup consisting of: Youssef Badr Al-Din as goalkeeper, Thamer Al-Otaibi, Hassan Al-Saleh, Nawaf Al-Basas, Mishari Al-Shahrani, Ahmed Al-Thuqafi, Marwan Al-Mawlid, Hassan Al-Yami, Abdulaziz Al-Nahidh, Ziad Al-Dosari, and Khalid Al-Sibai.
The green team's roster for the camp includes 26 players, namely: Ahmed Suwaileh, Youssef Badr Al-Din, Mishari Al-Shammari, Mishari Al-Shahrani, Hassan Al-Saleh, Nawaf Al-Basas, Abdullah Al-Arifi, Saad Al-Sululi, Rida Al-Qassab, Thamer Al-Otaibi, Ahmed Al-Muzayel, Abdulrahman Al-Suwaida, Ahmed Al-Thuqafi, Ibrahim Al-Shamrani, Marwan Al-Mawlid, Khalid Al-Sibai, Faisal Kamli, Nasser Al-Saqabi, Abdulaziz Al-Nahidh, Yazan Al-Jizani, Fadel Al-Sadah, Ali Al-Yaseen, Hassan Al-Yami, Yahya Kalibi, Ziad Al-Dosari, and Ali Al-Saud.
The green team will resume its training this evening, Sunday, as part of its camp.