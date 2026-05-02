استبعد مدرب النصر جورجي جيسوس حارس الفريق نواف العقيدي من قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة القادسية، المقررة غداً (الأحد) ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، مع الاعتماد على الحارس البرازيلي بينتو.



وفي المقابل، قرر الجهاز الفني إعادة اللاعب البرازيلي أنجيلو غابرييل إلى القائمة الرسمية بعد غيابه في المباراة الماضية أمام الأهلي لأسباب فنية، في إطار سياسة تدوير العناصر الأجنبية بما يتناسب مع متطلبات اللقاء.



ويصل عدد اللاعبين الأجانب في بعثة النصر إلى تسعة لاعبين، ويدرس الجهاز الفني استبعاد اسم أجنبي واحد قبل المباراة، وسط مفاضلة بين المدافع الإسباني إينيغيو مارتينيز وأحد لاعبي الخط الهجومي، بهدف اختيار التشكيل الأنسب لمواصلة النتائج الإيجابية في المرحلة الحاسمة من الموسم.



ويخوض النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في الجولة الماضية على الأهلي بهدفين دون مقابل، وهو انتصار عزز موقعه في صدارة الترتيب وقربه من حسم لقب الدوري.



وتاريخياً، يتفوق النصر على القادسية في المواجهات المباشرة، إذ التقى الفريقان في 19 مباراة، فاز النصر في 9 منها مقابل 7 انتصارات للقادسية، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وسجل النصر 32 هدفاً مقابل 22 هدفاً للقادسية. ورغم هذا التفوق، تشير الإحصاءات الحديثة إلى ندية واضحة بين الفريقين، بعدما حقق القادسية الفوز في آخر أربع مواجهات بينهما خلال الفترة من 2021 إلى 2026.