تستضيف مدينة جدة حدثاً آسيوياً جديداً مطلع الأسبوع القادم إذ تنطلق بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026 في السعودية (الثلاثاء) 5 مايو بمشاركة 16 منتخباً يتنافسون على المجد القاري، ومن المتوقع أن تكون البطولة مُثيرة للغاية، إذ تُتاح فيها أيضاً فرصة التأهل لكأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.



واستعد منتخبنا الوطني السعودي لهذه البطولة بإقامة عدة معسكرات داخلية وخارجية تمهيداً لدخول منافسات البطولة التي يوجد فيها الأخضر السعودي للمرة الـ13، وتأهل بصفته البلد المستضيف، وسبق له أن حقق البطولة مرتين 1985 و1988، وسيخوض المنتخب الوطني لقاءاته ضمن المجموعة الأولى؛ 5 مايو أمام ميانمار و9 مايو أمام تايلاند، و12 مايو أمام طاجيكستان.



ويعد منتخب طاجيكستان المنافس المباشر للأخضر السعودي على صدارة المجموعة وتُعد هذه المشاركة السادسة له والثالثة على التوالي، وسبق أن حقق الوصافة في نسخة 2018، فيما غادر دور ربع النهائي في النسخة السابقة.



ولا يقل منتخب تايلند قوة عن البقية، إذ يشارك للمرة الـ13 وسبق أن حقق لقب البطولة 1998، وخرج من دور المجموعات في النسخة الماضية، كما خرج من دور ربع النهائي 2023.



أما آخر منتخبات المجموعة فهو منتخب ميانمار الذي تأهل متصدراً للمجموعة السابعة في التصفيات، وتُعد هذه المشاركة الرابعة له، وقد خرج من دور المجموعات في المشاركات الثلاث السابقة، وتأتي هذه العودة للبطولة بعد غياب طويل، إذ كان آخر ظهور في نسخة 2006.