تنطلق مساء اليوم (الإثنين)، اللقاءات المؤجلة من الجولة الـ10 لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 4 لقاءات مهمة عند تمام الساعة الـ10 مساءً، ففي الشرقية يلتقي الاتفاق بمضيفه القادسية، ويستضيف الفتح نظيره الأخدود، كما سيقام ديربي الرياض بمواجهة الشباب وجاره الرياض، وفي آخر اللقاءات يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على ضمك.

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تتجه الأنظار نحو ديربي الشرقية في لقاء صعب للفريقين، ويسعى القادسية لمواصلة سلسلته الإيجابية والمنافسة على مراكز القمة، لا سيما أن الفارق النقطي بينه وبين المتصدر تقلص إلى 5 نقاط فقط، إذ يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 50 نقطة جمعها من 15 انتصاراً و5 تعادلات وخسارتين، فيما يسعى الاتفاق لتحقيق الفوز للوصول لمراكز المقدمة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصاراً و5 تعادلات و6 خسائر.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه ضمك وعينه على النقاط الثلاث لاعتلاء صدارة الدوري، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة جمعها من 16 فوزاً و5 تعادلات وخسارة وحيدة، فيما يسعى ضمك لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ16 برصيد 15 نقطة فقط حصدها من انتصارين و9 تعادلات و11 خسارة.

وعلى استاد اتش جي أرينا بالرياض، يخوض فريق الشباب لقاء مهماً أمام جاره الرياض في ديربي الرياض، ويطمح الشباب لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والابتعاد من مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 22 نقطة جمعها من 5 انتصارات و7 تعادلات و10 خسائر، فيما يسعى الرياض للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 16 نقطة جمعها من 3 انتصارات و7 تعادلات و12 خسارة.

وعلى ميدان تمويل الأول بالأحساء، يبحث الفتح وضيفه الأخدود عن الفوز ولا غيره لتحسين وضعيهما في جدول الترتيب، إذ يحتل الفتح المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الـ17 برصيد 10 نقاط فقط.