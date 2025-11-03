«أخضر السهام» يهيمن على غرب آسيا بـ11 ميدالية

حقق المنتخب السعودي للسهام، لقب بطولة غرب آسيا في نسختها الثانية، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بتصدر الترتيب العام للمشاركين، بتحقيق (11) ميدالية متنوعة، بواقع (5) ذهبيات، و(4) فضيات، وبرونزيتين.



وجاء الإنجاز بعد مواصلة رماة المملكة تألقهم وتميزهم على المستوى القاري من خلال تحقيق أرقام عالية، كسروا بها 8 أرقام وطنية جديدة، إذ جاءت النتائج على النحو التالي: الميداليات الذهبية: عبدالرحمن الموسى – القوس الأولمبي (رجال)، علي البقمي – القوس المركب (رجال)، رغد كعبي وعلي البقمي – القوس المركب (فرق مختلط)، بلال العوضي، علي البقمي، عبدالله العبداللطيف – القوس المركب (فرق رجال)، آيه فلمان، شادن المرشود، لينة المنجم – القوس الأولمبي (فرق سيدات).



وفي الميداليات الفضية: منصور علوي – القوس الأولمبي (رجال)، آية فلمان وعبدالرحمن الموسى – القوس الأولمبي (فرق مختلط)، رغد كعبي، شهرزاد طاهر، نوف المليك – القوس المركب (فرق سيدات)، فريق القوس الأولمبي (رجال): منصور علوي، عبدالرحمن الموسى، عبدالعزيز الكرجي.



أما الميداليات البرونزية: آية فلمان – القوس الأولمبي (سيدات)، بلال العوضي – القوس المركب (رجال).



وأعرب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالله النويصر عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققه أبطال الأخضر في البطولة ونيلهم اللقب، مؤكداً أن هذا التميز يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة السهام من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مبيناً أن ما تحقق هو ثمرة لعملٍ منظم وإستراتيجية تطوير مستمرة تستهدف الارتقاء بالمستوى الفني للرماة، وتحقيق حضورٍ مشرّف للسهام السعودية في المنافسات القارية والدولية.