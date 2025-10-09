الدوسري يتنازل للبريكان

تنازل قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري عن تنفيذ ركلة جزاء أمام إندونيسيا، لزميله فراس البريكان، في لقطة تبرهن على روح الفريق الواحد، على الرغم من كون الدوسري هو المنفذ الأساسي لركلات الجزاء مع المنتخب السعودي، لينجح البريكان في تنفيذها وترجمتها لهدف ثان في المواجهة التي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين لإندونيسيا.وأشادت الجماهير باللقطة المعبرة عن نضج الدوسري وتفهمه أهمية المرحلة التي تتطلب التعاون من الجميع في ظل النحس الذي ظل يطارد الدوسري أخيرا مع ركلات الجزاء وساهم في ضياع أكثر من ركلة حاسمة خلال مشوار التصفيات نحو التأهل لمونديال كأس العالم 2026.واعتبرت الجماهير روح الفريق الواحد بمثابة كلمة السر في تفوق الأخضر على إندونيسيا رغم صعوبة المباراة التي شهدت تقلبات في النتيجة لحين إعلان الحكم فوز الأخضر بالمباراة وخطفه ثلاث نقاط في غاية الأهمية.