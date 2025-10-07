استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها القيادة في دعم القطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن ما يشهده القطاع من تطور ومكتسبات يأتي ترجمةً لرؤية السعودية 2030، التي جعلت من الرياضة أحد محركات التنمية المجتمعية والاقتصادية، منوهًا بالدور الذي يقوم به الاتحاد السعودي لكرة اليد، في تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، بما يعزز حضور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.

وقدم رئيس المجلس لأمير المنطقة الشرقية شرحاً عن جهود الاتحاد السعودي في تطوير لعبة كرة اليد على مستوى المملكة بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين ورفع مستوى المنافسات المحلية بما يسهم في تحقيق التميز القاري والدولي.

ورفع حسن هلال شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه برياضة كرة اليد، مؤكدًا أن هذا الدعم يُعد حافزًا لمضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات.