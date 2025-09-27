أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، أمس (الجمعة)، أن الكويت ستستضيف النسخة القادمة من كأس الأبطال (السوبر الفرنسي)، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا.

وقالت الرابطة في بيان: «ستُقام النسخة الحادية والثلاثون من كأس الأبطال يوم الخميس 8 يناير 2026 في الكويت».

وأضاف البيان: «بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ستجمع هذه المباراة بين ناديي باريس سان جيرمان (بطل الدوري الفرنسي وكأس فرنسا) وأولمبيك مارسيليا (وصيف الدوري) على ملعب جابر الأحمد الدولي».

وسيكون هذا اللقاء الثالث تاريخياً بين الفريقين في بطولة السوبر، بعد مواجهتي عامي 2010 و2020، في تكرار لما يُعرف بـ«كلاسيكو فرنسا» على أرض عربية.

ومن المقرر أن تُعلن رابطة الدوري الفرنسي عن توقيت المباراة لاحقاً، على أن تُبث مباشرة عبر قناة «Ligue 1+».