يلتقي فريق الفيحاء مضيفه النجمة عند تمام الساعة 6:35 من مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء بعد أن تعرّض لخسارة مفاجئة في كأس خادم الحرمين الشريفين من فريق الزلفي بركلات الترجيح ليغادر المسابقة، التي سبق أن حقق لقبها، ويسعى من خلال لقاء الليلة لتعويض ذلك الإخفاق وتحقيق الفوز الثاني في دوري المحترفين إذ يحتل المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة، وأحرز هجومه هدفين واستقبلت شباكه 4 أهداف، ورغم البداية القوية للفريق في دوري المحترفين بالفوز على الفتح (2/ 1)، إلا إنه خسر من الخليج (0/ 3)، ومن ثم تعادل مع الشباب دون أهداف، ويعاني الفريق هجومياً، إذ صام عن الأهداف في اللقاءات الثلاثة الأخيرة، مباراتي الدوري إضافة لمباراة الكأس، ويأمل في لقاء الليلة كسر الصيام التهديفية والظفر بنقاط اللقاء الثلاث.فيما يدخل فريق النجمة هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد تأهله لدور الـ 16 لكأس الملك، ويسعى في لقاء الليلة لتحقيق فوزه الأول في دوري المحترفين مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، إذ يحتل النجمة المركز الـ 17 ما قبل الأخير دون نقاط بعد أن تعرض للخسارة في اللقاءات الثلاثة الأولى، ورغم إحراز هجومه هدفين إلا إن شباكه استقبلت 6 أهداف، إذ خسر في البداية من القادسية (1/ 3)، ومن ثم خسر من الرياض (1/ 2)، وأخيراً من الاتحاد بهدف جاء في الوقت القاتل من عمر اللقاء.