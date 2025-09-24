جابر لـ«عكاظ»: كاراسكو دوّخ 6 مدافعين أبهاويين

وصف المحاضر الآسيوي في كرة القدم يحيى جابر، في حديثه لـ«عكاظ»، أن فوز فريق الشباب على أبها في أبها كان مثيراً. وقال: استمتعنا بلقاء جميل حسمه الشباب بركلات الترجيح، والتأهل لدور الـ 16 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي شهدت أحداثاً ساخنة أبرزها طرد لاعبيْن من فريق الشباب.ناقص لاعبيْن لمدة 80 دقيقةوقال، منذ الدقيقة الـ 45 وحتى نهاية اللقاء، لعب الشباب ناقص لاعبيْن لمدة 80 دقيقة ولم يستغلها زعيم الجنوب، فيما استطاع الشباب جر أبها لكثير من المصائد التكتيكية، التي من أبرزها اللعب على التحول من الدفاع للهجوم بسرعة، وساهم في ذلك كفاءة محترف الشباب كاراسكو الذي دوّخ 6 مدافعين أبهاويين، وكان فعّالاً في قلب موازين المباراة والوصول لضربات الترجيح التي كانت هدفاً استراتيجياً خلال اللقاء لمدرب الشباب الإسباني ايمانويل.تراخٍ كبير من لاعبي أبهاوأضاف: شهد الشوط الثاني تراخياً كبيراً من لاعبي أبها عموماً مع الاتكالية، ولم يستفد مدرب أبها الكرواتي داير بوريتش من النقص، كما لم يظهر لاعبو أبها مشعل المطيري، والظهير محمد العوفي، وبديله حازم الزهراني، وسويلم المنهالي، وعبدالله الفهد بالمستوى التكتيكي الجيد، إضافة لضعف الفريق في التحولات الهجومية والدفاعية، وأعتقد أن خروج أبها يخدم الفريق الأبهاوي للتركيز على دوري يلو، وعدم جدوى المواصلة؛ نظراً للفوارق الكبيرة في الإمكانات.