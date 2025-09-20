يلتقي فريق الاتحاد بمضيفه النجمة عند تمام الساعة 6:40 من مساء اليوم (السبت)، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» لدوري روشن السعودي.يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد تعثره الآسيوي أمام الوحدة الإماراتي بهدف لهدفين، رغم بدايته القوية في دوري المحترفين بتحقيقه الفوز في أول جولتين. ويسعى في لقاء الليلة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، إذ يملك حالياً 6 نقاط وله من الأهداف 9 وعليه 4 أهداف. ويعاني الفريق من غياب قائده كريم بنزيما للإصابة، وحارسه رايكوفيتش للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أمام الفتح والتي انتصر فيها الاتحاد بنتيجة 4/ 2.فيما يدخل النجمة هذا اللقاء برصيد خالٍ من النقاط بعد أن تلقى الخسارة في أول جولتين، كانت الأولى من أمام مضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف، ومن ثم خسر من مضيفه الرياض بهدفين لهدف. ويطمح الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد أولى نقاطه في دوري المحترفين لهذا الموسم رغم قوة منافسه في لقاء الليلة. ويبرز في الفريق حارسه البرازيلي فيكتور براجا، ومدافعه المغربي جواد اليامق، والهندوراسي ديبي فلوريس.