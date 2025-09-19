قدم اللاعب الدولي عبدالإله العمري مدافع منتخبنا الوطني وفريق النصر اعتذاره لجماهير ناديه، واعداً الجميع بتقديم كل ما لديه لتحقيق الانتصارات وبدء معهم صفحة جديدة، واعداً الجميع بتقديم الأفضل.. والقادم أجمل.وقال المدافع العمري عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «جماهير العالمي الغالية، أنا لاعب محترف وأحترم عقدي مع النادي، ومن الطبيعي أن يمر أي إنسان بظروف عائلية، والنادي على علم بما مررت به».وأضاف قائلاً: «كلما ارتديت هذا الشعار أقدّم كل ما أملك داخل الملعب، وأنا واثق أن القادم أجمل بإذن الله، كل الحب والتقدير لنصرنا الغالي وجماهيره الوفية».من جهته، أشاد جورجي جيسوس مدرب النصر في المؤتمر الصحفي باللاعب العمري حيث قال: «أنا أحترم مدرب الاتحاد، وعبدالإله العمري لعب أكثر من 20 مباراة مع الاتحاد لذا فإنه معجب به، أما الآن فهو لاعب النصر، ولقد تحدثت معه واتضحت الأمور وهو يعمل بجدية وأنا سعيد بوجوده».